Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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09.04.2026 15:14:00
Projekte in Gemini: Google integriert „Notebook“-Funktion
Google integriert in Gemini die von NotebookLM bekannten „Notizbücher“. Mit diesen sollen sich Chats und Quellen an einem Ort leichter organisieren lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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