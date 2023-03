Projektentwickler - Freizeitwohnsitze sind besser als ihr Ruf

Freizeitwohnsitze sind besser als ihr Ruf - eine Botschaft, die der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) mit hierzulande 46 Mitgliedern wichtig ist. Besagte Domizile tragen zwischen 2,5 und 3 Mrd. Euro zum heimischen Bruttowertschöpfung bei, schaffen etwa 35.000 bis 41.000 Beschäftigtenverhältnisse und bringen rund 1,2 bis 1,4 Mrd. Euro an Steuern und Abgaben, wie aus einer Erhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS) hervorgeht.

Ein moderner Bau mit Luxuswohnungen, Hotelbetten und einem Anteil günstigerer Wohnungen für Einheimische - beispielsweise dort, wo einst das Krankenhaus eines Ortes stand. Derlei Projekte können durchaus für alle Beteiligten wirtschaftlich interessant sein, untermauerte die VÖPE ihr Bemühen um eine Imagekorrektur von Freizeitwohnsitzen.

"Die Wohnsitze werden für vieles verantwortlich gemacht, was in Gemeinden schiefläuft", bedauerte VÖPE-Präsidiumssprecher Andreas Köttl bei der Präsentation der IHS-Studie am Dienstag in einer Pressekonferenz. Mit der von ihnen in Auftrag gegebenen Erhebung wollen die Projektentwickler "die Diskussion versachlichen". "Die Studie des IHS zeigt, dass Freizeitwohnsitze eine ökonomisch relevante Größe darstellen", betonte der VÖPE-Sprecher.

Es gebe natürlich Hotspots, räumte er mit Blick auf Gemeinden ein, wo sich die Einheimischen die Immobilien vor Ort nicht mehr leisten können. "In manchen Gemeinden ist die Neuerrichtung von Freizeitwohnsitzen sehr umstritten", bekräftigte Studien-Co-Autor Alexander Schnabl. Auswirkungen auf die Grundstückspreise vor Ort sind in der IHS-Erhebung nicht berücksichtigt - lediglich die Effekte auf die Wertschöpfung, die Beschäftigung und die Steuerleistungen.

Die VÖPE ist laut Köttl "der festen Überzeugung", dass Städte und Gemeinden von professionell geplanten Projekten "umfassend und nachhaltig profitieren können". Die Errichtung von Ferienwohnsitzen sorgt den Projektentwicklern zufolge für Ausgaben vor Ort sowie für zusätzliche Abgaben und Steuern. Das IHS durchleuchtete auch, welche Wirtschaftssektoren besonders profitieren. Derlei Ansiedlungen bekommen demnach vor allem der Einzelhandel, die Gastronomie und lokale Handwerksbetriebe in positiver Weise zu spüren.

Die Abgrenzung zwischen Haupt- und Ferienwohnsitz hat sich laut VÖPE-Geschäftsführer Sebastian Beiglböck während der Homeoffice-Zeit in der Pandemie ohnedies verschoben. "Für ganz viele Menschen gibt es keinen eindeutigen Lebenswohnsitz mehr", machte er auf einen gesellschaftlichen Wandel aufmerksam. Hier sei ein Umdenken nötig: "Es gibt neue Lebensmodelle, die die Politik aufgreifen muss." Damit war unter anderem der Finanzausgleich des Bundes an die Gemeinden gemeint.

Ferienwohnsitze seien "wirklich Wirtschaftsfaktoren, eine relevante Größe in der Volkswirtschaft", so Beiglböck. "Wir sollten nicht darauf verzichten, nur weil sie ein schlechtes Image haben." Abseits der durchaus vorhandenen "Hotspots" müsse man die Gemeinden wirklich individuell betrachten. "Wir wollen hinkommen zu einer 'Win-win-win-Situation'", sagte er mit Blick auf die Gemeinden, die lokale Wohnbevölkerung sowie die Wirtschaft, die Projektentwickler und ihre Kunden. Er verwies dabei auf ein Projekt des VÖPE-Mitglieds Planquadrat in Deutschland, dem "Quartier Tegernsee" - "mit einem Drittel Zweitwohnsitzen, einem Drittel günstige Wohnungen für die Bevölkerung und einem Drittel Hotelbetten". "Wir haben in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine günstige Lösung gefunden." Zum Thema "günstig": Im österreichweiten Schnitt waren im Sommer 2022 gemeinnützige Wohnungen laut Schnabl im Verkauf "pro Quadratmeter mindestens um 25 Prozent billiger" als gewerbliche Objekte.

Das erwähnte Projekt auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Tegernsee hatte aber lokalen Medienberichten zufolge auch jahrelang für Schlagzeilen gesorgt - zum einen wegen des wuchtigen Erscheinungsbildes im Ort, zum anderen wegen Fertigstellungsschwierigkeiten während der Corona-Pandemie, wie Internetrecherchen zeigen. Demnach sind dort neben einem Hotel eine Wohnanlage mit 85 Luxus-Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 60 und 230 Quadratmetern entstanden. Hiervon seien 21 Wohnungen (50 - bis 120 Quadratmeter), also knapp ein Viertel, im sogenannten "Tegernseer Modell" für Einheimische zu "günstigen Konditionen" erbaut worden, zu einem festgesetzten Quadratmeterpreis von rund 3.600 Euro.

