Projektgesellschaft für Luxushotel-Umbau in Wiener Riemergasse pleite

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Mandarin Oriental (2. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die Projektgesellschaft, die als Generalunternehmerin für den Umbau des ehemaligen Handelsgerichts in der Wiener Riemergasse in das Fünfsternehotel "Mandarin Oriental Wien" zuständig war, ist in Konkurs. Das haben die Gläubigerschützer von KSV1870, Creditreform und AKV am Dienstag in getrennten Aussendungen bekanntgegeben. Insolvenzgrund sei vorrangig ein Streit mit der Auftraggeberin. Die Passiva werden mit fast 19 Millionen Euro angegeben.

Nicht vom aktuellen Insolvenzverfahren betroffen sei das "Mandarin Oriental" selbst, wie der Hotelbetreiber in einer Mitteilung festhielt. Das Hotel sei seit seiner Eröffnung im Dezember 2025 "erfolgreich in Betrieb" und begrüße weiterhin Gäste aus aller Welt. Das Hotel werde unabhängig betrieben und bleibe uneingeschränkt in Betrieb, hieß es.

Die insolvente Projektgesellschaft hat sechs Mitarbeiter. Neben der "hagenauer Austria GmbH & Co KG" ist auch eine "hagenauer Austria GmbH" als reine Haftungsgesellschaft insolvent, so die Gläubigerschützer. Zu möglichen Verbindlichkeiten (Passiva) der zweiten Gesellschaft würden keine Informationen vorliegen. "Aufgrund der gesetzlichen Solidarhaftung der Komplementärgesellschaft ist jedoch bei der GmbH mit Verbindlichkeiten in einem ähnlich hohen Ausmaß zu rechnen", wird Alexander Greifeneder vom KSV1870 in der Aussendung zitiert.

"Zahlungsverweigerung der Auftraggeberin"

"Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird im Zusammenhang mit dem gestellten Antrag der deutschen Muttergesellschaft (Hagenauer GmbH) auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens (...) gesehen", schreibt der AKV. "Die Ursachen der Insolvenz liegen in der seit Jänner 2026 erfolgten Zahlungsverweigerung der Auftraggeberin, dem daraus resultierenden Liquiditätsengpass sowie dem Wegfall der Finanzierung durch die Muttergesellschaft sowie in massiven Leistungsstörungen", geht die Creditreform auf die Hintergründe ein.

Derzeit wissen die Gläubigerschützer von 80 Gläubigern. Die Aktiva des Unternehmens übersteigen mit mehr als 21 Mio. Euro die Passiva. Zu dem Vermögen der insolventen Firma gehöre laut Creditreform auch eine Forderung in Höhe von 21,2 Mio. Euro gegen eine nicht genannte GmbH.

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 28. Mai anmelden. Eigentümer der insolventen Gesellschaften ist auch laut Wirtschaftscompass die bereits erwähnte Hagenauer GmbH. Die deutsche Firma hat ihren Sitz im Allgäu.

sag/spo/spa

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