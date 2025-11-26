|
Projprzem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Projprzem hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,840 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135,4 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 115,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
