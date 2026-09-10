Projprzem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Projprzem hat am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 122,3 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at