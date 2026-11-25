Projprzem hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,340 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Projprzem 133,4 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 135,4 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at