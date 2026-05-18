Prokidney A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prokidney A präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prokidney A -0,130 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at