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18.05.2026 06:31:29
Prokidney A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Prokidney A präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prokidney A -0,130 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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