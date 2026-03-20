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20.03.2026 06:31:28
Prokidney A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Prokidney A hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 0,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Prokidney A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,520 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1012,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,89 Millionen USD, während im Vorjahr 0,08 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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