Prokidney A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Prokidney A gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 31,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prokidney A 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at