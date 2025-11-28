Prolight Diagnostics AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prolight Diagnostics AB hat am 27.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Prolight Diagnostics AB hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at