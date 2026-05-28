Prolight Diagnostics Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prolight Diagnostics Bearer stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,86 SEK gegenüber -1,830 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at