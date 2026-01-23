Prologis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prologis äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 2,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Prologis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,01 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 8,79 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at