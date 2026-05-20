Promact Plastics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Promact Plastics präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Promact Plastics ein EPS von 0,250 INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,110 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,190 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 82,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,61 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,14 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at