Promact Plastics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Promact Plastics stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 25,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Promact Plastics noch ein Gewinn pro Aktie von -0,220 INR in den Büchern gestanden.

Promact Plastics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6730,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at