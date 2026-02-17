|
Promact Plastics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Promact Plastics hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 98,21 Prozent auf 0,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Promact Plastics 3,4 Millionen INR umgesetzt.
