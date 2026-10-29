Promact Plastics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Promact Plastics hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Promact Plastics noch ein Gewinn pro Aktie von -0,180 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Promact Plastics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10348,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84,6 Millionen INR im Vergleich zu 0,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at