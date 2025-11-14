Promact Plastics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Promact Plastics veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Promact Plastics mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 53,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at