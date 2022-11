PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10.11.2022

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Pressemitteilung 10.11.2022 Adhoc-Mitteilung gemäss gemäss Ziff 16KR Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10.11.2022 Luzern, 10. November 2022 Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) führte heute die ordentliche Generalversammlung auf dem Korrespondenzweg durch. Die Generalversammlung nahm mit grosser Mehrheit sämtliche Traktanden an. Die Promaxima Immobilien AG beantragte bei der BX Swiss eine verspätete Publikation der Halbjahreszahlen per 30.06.2022. Mit aktuellem Entscheid der BX Swiss wurde das Gesuch der Promaxima Immobilien AG abgelehnt. Der Handel mit den Aktien der Promaxima Immobilien AG an der BX Swiss wird bis zur Publikation der Halbjahreszahlen per 30.06.2022 ausgesetzt. Die Publikation der Halbjahreszahlen ist bis anfangs Dezember 2022 geplant.

Kontakt

Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegen-schaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.

