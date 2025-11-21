|
Promimic Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Promimic Registered gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK gegenüber -0,080 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Promimic Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 10,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
