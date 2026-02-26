26.02.2026 06:31:29

Promimic Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Promimic Registered gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 SEK gegenüber -0,260 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,10 Prozent auf 11,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,460 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,670 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Promimic Registered 44,42 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 43,98 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

