Promimic Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Promimic Registered ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Promimic Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Promimic Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,8 Millionen SEK im Vergleich zu 8,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at