Promimic Registered hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,73 Prozent auf 11,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Promimic Registered 12,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at