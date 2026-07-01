Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.07.2026 20:52:00
Prominent besetztes Pro-Am Turnier läutet die 37. BMW International Open ein.
+++ Pro-Am Turnier mit Stars aus Sport und Film +++ Die Bilder vom Mittwoch +++ Mitschnitte der Pressekonferenzen mit Kaymer, Schmid und Penge +++ Erste Runde startet am Donnerstag um 7.30 Uhr +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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