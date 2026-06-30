Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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30.06.2026 13:43:59
Prominent Tech Founder in Indonesia Is Found Guilty in Corruption Case
The case against Nadiem Makarim, a co-founder of Gojek, has fueled concerns about judicial fairness in a nation where foreign investors were already growing wary.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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