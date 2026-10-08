Prominente Zürcher Freisinnige lobbyieren gegen zu strenge UBS-Kapitalvorschriften

Die Debatte um die künftigen Eigenmittelvorschriften für die UBS geht in eine neue Runde. Die Zürcher Regierungspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh setzt sich gemeinsam mit dem Zürcher FDP-Präsidenten Filippo Leutenegger für eine massvolle Regulierung der Grossbank ein.