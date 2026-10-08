UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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08.10.2026 07:43:14
Prominente Zürcher Freisinnige lobbyieren gegen zu strenge UBS-Kapitalvorschriften
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die Debatte um die künftigen Eigenmittelvorschriften für die UBS geht in eine neue Runde. Die Zürcher Regierungspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh setzt sich gemeinsam mit dem Zürcher FDP-Präsidenten Filippo Leutenegger für eine massvolle Regulierung der Grossbank ein.
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