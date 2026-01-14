Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
14.01.2026 07:32:32
Prominenter Abgang bei Julius Bär
Beim Schweizer Vermögensverwalter kommt es zu einem Führungswechsel. Gleichzeitig wird die neue Einheit geschaffen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
