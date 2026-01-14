Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|
14.01.2026 07:32:32
Prominenter Abgang bei Julius Bär
Paukenschlag bei Julius Bär: Beim Schweizer Vermögensverwalter kommt es zu einem unerwarteten Abgang. Gleichzeitig wird eine neue Kommunikationseinheit geschaffen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
