16.10.2025 23:09:38
Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird unter anderem die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, wie das Justizministerium mitteilte./fsp/DP/he
