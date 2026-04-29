AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
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29.04.2026 08:32:15
Prominenter Wechsel im Verwaltungsrat von AXA Schweiz
Die frühere Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold scheidet nach 14 Jahren aus dem Verwaltungsrat von AXA Schweiz aus, um sich auf das Amt als Präsidentin von Swiss Olympic zu konzentrieren. Ihre Nachfolgerin war zuvor eine Managerin beim Wettbewerber Zurich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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