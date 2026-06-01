Promino Nutritional Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Promino Nutritional Sciences präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,46 Prozent auf 0,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at