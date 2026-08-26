Promino Nutritional Sciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Promino Nutritional Sciences stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Promino Nutritional Sciences hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,23 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Promino Nutritional Sciences 0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at