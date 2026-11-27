Promino Nutritional Sciences hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52,38 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen CAD gegenüber 0,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at