ProMIS Neurosciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ProMIS Neurosciences lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 21,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProMIS Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,500 USD vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,610 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at