ProMIS Neurosciences Aktie

ProMIS Neurosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DM9Q / ISIN: CA74346M4065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 16:33:31

ProMIS Neurosciences Shares Jump 9% On $175 Mln PIPE Financing

(RTTNews) - ProMIS Neurosciences, Inc. (PMN) shares surged 9.79 percent to $13.18 up 1.18 on Friday, after announcing a private investment in public equity financing of up to approximately $175 million.

The financing, led by Janus Henderson and Ally Bridge Group, includes common shares and warrants, with upfront gross proceeds of about $75 million and up to $100 million more if warrants are exercised.

The company plans to use the proceeds to complete its Phase 1b Alzheimer's disease study for PMN310 and advance a subcutaneous formulation, with top-line data expected in mid-2026. PMN traded between $14.25 and $19.84, with a 52-week range of $6.27 to $39.75.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ProMIS Neurosciences Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ProMIS Neurosciences Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen