ProMIS Neurosciences Aktie
WKN DE: A3DM9Q / ISIN: CA74346M4065
|
30.01.2026 16:33:31
ProMIS Neurosciences Shares Jump 9% On $175 Mln PIPE Financing
(RTTNews) - ProMIS Neurosciences, Inc. (PMN) shares surged 9.79 percent to $13.18 up 1.18 on Friday, after announcing a private investment in public equity financing of up to approximately $175 million.
The financing, led by Janus Henderson and Ally Bridge Group, includes common shares and warrants, with upfront gross proceeds of about $75 million and up to $100 million more if warrants are exercised.
The company plans to use the proceeds to complete its Phase 1b Alzheimer's disease study for PMN310 and advance a subcutaneous formulation, with top-line data expected in mid-2026. PMN traded between $14.25 and $19.84, with a 52-week range of $6.27 to $39.75.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProMIS Neurosciences Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ProMIS Neurosciences Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.