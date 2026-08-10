Promise Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Promise Technology hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,46 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,120 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Promise Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 124,8 Millionen TWD im Vergleich zu 155,8 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at