Promotora de Informaciones: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Promotora de Informaciones hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Promotora de Informaciones 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Promotora de Informaciones mit einem Umsatz von insgesamt 295,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,66 Prozent auf 904,00 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 880,61 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,008 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 926,29 Millionen EUR gerechnet.

