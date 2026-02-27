|
Promotora de Informaciones legte Quartalsergebnis vor
Promotora de Informaciones hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,77 Prozent auf 343,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 301,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,02 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 950,87 Millionen USD in den Büchern standen.
