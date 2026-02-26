Promotora de Informaciones: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Promotora de Informaciones lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Promotora de Informaciones ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Promotora de Informaciones 295,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 284,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 EUR gegenüber -0,010 EUR im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Promotora de Informaciones im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 904,00 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 880,61 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at