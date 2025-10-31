Promotora de Informaciones zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Promotora de Informaciones hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Promotora de Informaciones in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 203,0 Millionen EUR im Vergleich zu 209,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at