Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (L) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (L) hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,41 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,39 MXN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,52 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,01 Milliarden MXN umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,06 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,50 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 20,05 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,60 Milliarden MXN umgesetzt.

