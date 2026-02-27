|
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (spons ADRs) stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,35 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,79 Prozent auf 301,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 40,69 USD gegenüber 26,73 USD je Aktie im Vorjahr.
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV (spons ADRs) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
