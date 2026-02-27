Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3,41 MXN gegenüber 8,39 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,52 Milliarden MXN im Vergleich zu 5,01 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 39,06 MXN je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 24,50 MXN je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,75 Prozent auf 20,05 Milliarden MXN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,60 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at