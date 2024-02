PRONEXUS IN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PRONEXUS IN hat am 01.02.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PRONEXUS IN noch ein Gewinn pro Aktie von -4,530 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,28 Milliarden JPY gegenüber 5,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at