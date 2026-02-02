|
02.02.2026 06:31:29
PRONEXUS IN legte Quartalsergebnis vor
PRONEXUS IN stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 7,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PRONEXUS IN 2,91 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PRONEXUS IN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!