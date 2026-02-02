PRONEXUS IN legte Quartalsergebnis vor

PRONEXUS IN stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 7,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PRONEXUS IN 2,91 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PRONEXUS IN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at