PRONEXUS IN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PRONEXUS IN präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -2,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PRONEXUS IN einen Umsatz von 6,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at