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02.11.2026 06:31:29
PRONEXUS IN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PRONEXUS IN äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PRONEXUS IN -4,180 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PRONEXUS IN einen Umsatz von 6,48 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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