PRONEXUS IN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PRONEXUS IN hat am 13.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 16,79 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,090 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 6,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 69,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte PRONEXUS IN ein EPS von 63,43 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat PRONEXUS IN im vergangenen Geschäftsjahr 30,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PRONEXUS IN 26,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at