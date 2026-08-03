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03.08.2026 06:31:29
PRONEXUS IN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PRONEXUS IN hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 86,63 JPY gegenüber 85,37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 12,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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