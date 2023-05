ProntoForms stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ProntoForms hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,013 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,013 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,79 Prozent auf 7,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at