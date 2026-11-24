PROOF Acquisition A hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 247,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at